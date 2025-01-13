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        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:38
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        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AEA 683 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yol kenarındaki toprak ve taş yığınına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtan 2 kişi dışarı fırladı.

        Kazada, M.S, S.K. ve Y.A. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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