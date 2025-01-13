Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Kazada, M.S, S.K. ve Y.A. ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AEA 683 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yol kenarındaki toprak ve taş yığınına çarptı.

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