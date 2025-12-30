Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da ilkokul öğrencisinin Atatürk büstüne asker selamı vermesi kamerada

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ilkokul öğrencisinin Atatürk büstüne asker selamı vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 30.12.2025 - 13:29 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:29
        Diyarbakır'da ilkokul öğrencisinin Atatürk büstüne asker selamı vermesi kamerada
        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ilkokul öğrencisinin Atatürk büstüne asker selamı vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hamza Akalın, ders bitiminin ardından Eğil Kaymakamı Volkan Hülür'ü makamında ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından bahçedeki Atatürk büstüne asker selamı veren Akalın'ın duygulandıran davranışı, Kaymakamlığın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Bu anların yer aldığı videoyu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşan Kaymakam Hülür, şunları dile getirdi:

        "Arkadaşlar bugün içimizi ısıtacak bir video attılar. Hükümet Konağının kameralarına yansıyan kendisi küçük ama yüreği büyük kardeşimiz. 7'den 70'e Cumhuriyet'imizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz. Bazı değerler sorgulanmaz, sahip çıkılır ve saygı duyulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

