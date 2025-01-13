Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Toprak yığınına çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

        DİYARBAKIR Kayapınar'da virajı alamayarak, toprak yığınına çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak yığınına çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı; kaza anı kamerada
        ABONE OL

        DİYARBAKIR Kayapınar'da virajı alamayarak, toprak yığınına çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AEA 683 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Savrulan otomobil taklalar atarken araçta bulunan 2 kişi dışarı fırladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar M.S., S.K. ve Y.A. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin virajı alamayarak toprak yığınına çarptığı ve ardından taklalar attığı, içindeki 2 kişinin dışarı fırladığı görülüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Çüngüş ilçesini ziyaret etti
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Çüngüş ilçesini ziyaret etti
        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
        Diyarbakır'da otomobil, polis motosikletine çarptı; 1 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil, polis motosikletine çarptı; 1 yaralı
        Diyarbakır'da mimar ve mühendislere IPARD III Programı destekleri tanıtıldı
        Diyarbakır'da mimar ve mühendislere IPARD III Programı destekleri tanıtıldı
        Diyarbakır'da 4 yılda yaklaşık 1500 dezavantajlı kız öğrenci spora kazandır...
        Diyarbakır'da 4 yılda yaklaşık 1500 dezavantajlı kız öğrenci spora kazandır...
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı