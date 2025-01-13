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        Diyarbakır'da mimar ve mühendislere IPARD III Programı destekleri tanıtıldı

        Diyarbakır'daki mimar ve mühendislere IPARD III destekleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:39
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        Diyarbakır'da mimar ve mühendislere IPARD III Programı destekleri tanıtıldı
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        Diyarbakır'daki mimar ve mühendislere IPARD III destekleri tanıtıldı.

        Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu'nda, "Biz Bize Konuşmalar Projesi" kapsamında IPARD III Programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        TKDK İl Koordinatörü Ömer Savaş Özgün, MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez'in de yer aldığı toplantıda, mimar ve mühendislere destek programlarını anlattı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MMG Diyarbakır Şube Başkanı Sönmez, Diyarbakır'ın tarım ve kırsal kalkınma alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmenin hem ekonomik kalkınmaya hem de vatandaşların refahına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Sönmez, "TKDK'nın sunduğu destek ve hibe programları, yerel girişimcilerimiz için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak bölgemizdeki tarım ve kırsal kalkınma projelerini hayata geçirebiliriz. MMG Diyarbakır Şubesi olarak ilimizdeki tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerini çok önemsiyoruz. TKDK IPARD programı hibe desteklerinden maksimum düzeyde yararlanmak için başta tanıtım, gündem oluşturma ve proje faaliyeti olmak üzere üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

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