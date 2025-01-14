Çermik Kale Barajı Sulama Ana İletim Hattı Tünelinde inşaat çalışmalarına başlandı

Diyarbakır'da 139 bin 420 dekar tarım arazisini sulayacak Çermik Kale Barajı'nda sulama ana iletim hattı tünelinde inşaat çalışmaları başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü'nün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak ve sürdürülebilir su yönetimi için çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajın Diyarbakır'daki tarımsal sulamalarındaki kilit ünitelerden biri olduğunu belirtti.

Proje kapsamında 139 bin 420 dekar tarım arazisine suyu iletecek "Kale Tüneli" çıkış portalında kazı çalışmalarına başlandığını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Tünel inşaatının tamamlanmasıyla Çermik Kale Barajı'nın rezervuar alanında biriken su, 9 bin 375 metre uzunluğundaki tünel ve iletim kanalı vasıtası ile bereketli arazilerimiz ile buluşacaktır. Projesinin tamamlanmasıyla 13 bin 942 kişiye iş imkanı ve 2025 yılı rakamları ile 1 milyar 185 milyon lira milli ekonomiye katkı sağlanacaktır."