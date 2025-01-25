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        Diyarbakır'da 2 firari hükümlü ve aranan şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile hakkında arama kaydı bulunan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:17
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        Diyarbakır'da 2 firari hükümlü ve aranan şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile hakkında arama kaydı bulunan zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde çalışma yapıldı.

        Merkez Yenişehir, Kayapınar ve Sur ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 17 yıl 7 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ.S. ve "kasten öldürme" suçundan 7 suç kaydı bulunan ve 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren aranan B.A. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, arama kaydı bulunan B.A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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