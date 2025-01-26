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        Diyarbakır ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi

        Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Elazığ ve Şırnak'taki camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 21:12 Güncelleme: 26.01.2025 - 21:19
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        Diyarbakır ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi
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        Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Elazığ ve Şırnak'taki camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

        İl Müftülüğünce merkez Bağlar ilçesi Hacı Abdurrahman Enç Camisi ve Külliyesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İlahilerin seslendirildiği programda, İl Müftüsü Celal Büyük, gecenin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

        İl Müftüsü Büyük,"Miraç Kandilinin Önemi" konulu vaaz verdi.

        - Elazığ

        Elazığ İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

        Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ Miraç Kandiline ilişkin vaaz verdi, dualar edildi.

        - Siirt

        İl Müftülüğünce Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, "miraç" konulu sohbet gerçekleştirildi.

        Cami çıkısında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        - Batman

        İl Müftülüğünce düzenlenen programda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Arapça, Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda vatandaşlara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Türkiye'nin yerli robot üreticilerinden Konya merkezli AKINSOFT firması tarafından geliştirilen ve Necat Nasıroğlu Vakfı'nın katkılarıyla Batman'a kazandırılan "Mini Ada" isimli robot, vatandaşlara "hoş geldin" diyerek ve Miraç Kandilinin önemini anlatarak programa gelen çocuklar tarafından ilgi gördü.

        Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Müftüsü Ahmet Durmuş da katıldı.

        - Şırnak

        Şırnak Müftülüğünce Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Orhan Örnek, kandil gecelerinin önemine ilişkin vaaz verdi.

        Daha sonra Filistin ve tüm İslam alemi için dua edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu

        - Bingöl

        Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İlçe Vaizi Osman Numanoğlu kandilin önemine ilişkin vaaz verdi ardından dua edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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        Galeri

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