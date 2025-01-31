Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1978'inci gününde devam ediyor.

Eylemde yer alan anne Sariye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Oğlunun HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Tokay, şöyle konuştu:

"2014'ten bu yana oğlumu arıyorum. Yeter artık, çocuklarımızı bıraksınlar. Ülkemizde PKK'yı, terörü istemiyoruz. Anne ve babalar olarak 6 yıldır buradayız. Gözyaşı döküyoruz, feryat ediyoruz. Evlatlarımızı bıraksınlar. Eylemimiz kararlı bir şekilde devam edecek. Evlatlarımızı PKK'nın elinden kurtarmadan buradan kalkmayacağız. Mücadele vermeye devam edeceğiz. Oğlum evine, sıcak yuvana, anne ve babana dön. Yeter artık."

Siirt'ten oğlu Sedat için oturma eylemine katılan baba Aydın Dağtekin ise oğluna kavuşma ümidiyle eylemine devam ettiğini dile getirdi.

Oğlunun 2015'te belediyede staj gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Dağtekin, "Annesi 7 ay önce beyin kanaması sonucu vefat etti. Çocuklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evladım gelsin, devlete teslim olsun." ifadelerini kullandı.