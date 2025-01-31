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        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Çetin, transfer çalışmalarına ilişkin konuştu:

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, yapılacak transferler konusunda çok titiz davrandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 20:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:42
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        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Çetin, transfer çalışmalarına ilişkin konuştu:
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        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, yapılacak transferler konusunda çok titiz davrandıklarını söyledi.

        Servet Çetin, kulüp yöneticilerinin katılımıyla Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, takıma katkı sağlayacak oyuncuları almak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Transfer sürecini doğru yönettiklerini aktaran Çetin, "Görüştüğümüz oyuncular var. Prensipte anlaştığımız oyuncular da var. Yapılan transferler dışında belki 2 transfer daha yapacağız. Bizler ince eleyip sık dokuyoruz. Bizim eksik bölgelerimiz beliydi. Amacımız alacağımız oyuncuyu bir an önce takıma katıp, ondan katkı sağlamak. O yüzden bizim izlediğimiz yolun daha doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Bu ligin en iddialı takımlarından biriyiz"

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal ise ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

        Teknik heyet ve yönetim ile yaptıkları değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duydukları mevkilere transferler yaptıklarını kaydeden Baysal, şöyle konuştu:

        "Taraftarlarımızın takımın başarısı açısından beklentileri vardı. Bugün yapılan 2 yeni transfer ile ara transfer döneminde toplam 5 transferi bitirdik. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. 11 Şubat'a kadar takımdaki eksiklikleri de bitireceğiz. Bu ligin en iddialı takımlarından biriyiz."

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