6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Diyarbakır'da "yerinde dönüşüm" ile 230 depremzede aile yeni evlerine yerleşti

AHMET KAPLAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında konutlarını inşa eden 230 afetzede aile yeni evlerine yerleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Diyarbakır'da 935'i bireysel, 21'i bina sakinleri olmak üzere 956 başvuru yapıldı.

Başvurulardan 5'i bina sakinleri olmak üzerine toplam 794'üne ruhsat ve inşaat izni verildi.

Kent merkezinde 190 daireden oluşan 5 binanın yapım çalışmaları sürerken, kırsalda yapımına başlanan 789 konutun 230'u tamamlandı.

Proje kapsamında inşa edilen her konut için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlandı.

Afetzedeler, konforlu ve depreme karşı dayanıklı inşa edilen yeni evlerinde güvenle yaşamaya başladı.

- "Çok temiz, sağlam ve kaliteli bir ev yaptık"

Bismil ilçesinin kırsal Göroluk Mahallesi'nde Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan evine yerleşen Seyithan Sevim, AA muhabirine, depremde evinin ağır hasar aldığını anlattı.

Yeni ev yapmak için projeye başvurduğunu kaydeden Sevim, "Hamdolsun, yaklaşık 2 aydır evimizde oturuyoruz. Allah, devletten razı olsun. Bize bu imkanları tanıdı. Artık güvenle evimizde oturuyoruz. Evi yaparken mühendisler gelip denetlediler. Demirinden betonuna, çivisine kadar çok temiz, sağlam ve kaliteli bir ev yaptık." dedi.

Evi kendi imkanıyla yapma durumunun olmadığını anlatan Sevim, Yerinden Dönüşüm Projesi sayesine yüzde 50 hibe, yüzde 50 de kredi imkanı sağlandığını, kredinin de 2 yıl geri ödemesiz, 8 yılda ödeyeceklerini bildirdi.

Sevim, "Çok iyi bir avantaj, çok memnunuz. Devletimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Devletimizden razıyız, bu insanların mağduriyetini giderdi"

Mahalle muhtarı Yüksel Sevim de deprem nedeniyle mahalledeki bazı ev ve ahırların ağır hasar aldığını söyledi.