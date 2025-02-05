Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, deprem dolayısıyla kentte yürütülen çalışmaları değerlendirdi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Diyarbakır'da yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Vali Murat Zorluoğlu, merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde yaptığı açıklamada, iki yıl önce yeryüzünün gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadıklarını ve bu felaketin 11 ilde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği çok büyük bir deprem felaketi olduğunu söyledi.

Zorluoğlu, "Fakat biz devlet ve millet olarak bu felaketin hemen akabinde örnek bir işbirliği ortaya koyarak dünyanın örneğine çok az rastladığı bir iyilik ve iyileştirme hareketini de Sayın Cumhurbaşkanımızın riyaseti ve liderliğinde başlattık. Bu iki yıl içerisinde bu bölgede hiçkimse durmadı. Neredeyse her hafta bir bakanımız bir ildeydi. Cumhurbaşkanımızın programları oldu, valiler olarak bütün kurumları harekete geçirdik. Bu iki yıllık süreç, devlet ve milletin işbirliği anlamında örnek bir süreçtir." dedi.

Kentte iki yılda depremin zararlarının minimize edilmesi konusunda önemli işler başardıklarını işaret eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"15 binin üzerinde hak sahibi vardı ama Diyarbakır'da 17 bin 200 konutun inşasına başlandı. Bunlardan yaklaşık 9 bin 500'ün üzerinde inşaatı halen devam ediyor. 7 bin 900 konutun inşaatı tamamlandı, bunun yaklaşık 5 bin 250 hak sahibine teslim ettik. Kalanları da kısa bir sürede teslim edeceğiz. Oğlaklı bölgesine ailelerimiz taşındı. Orada yeni bir yerleşim alanı oluşuyor. 17 bin 200 konutun tamamı 2025 yılı içerisinde peyderpey tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek. Hummalı bir çalışma yapılıyor. Sadece konut yapılmıyor bu yerleşim alanlarının bir takım sosyal donatı ihtiyaçlarını da gideriyoruz. İnşallah Oğlaklı'yı 2025 yılı sonunda konforlu, güvenli ve huzurlu bir yerleşim alanı olarak tamamlamış olacağız."

Depremde hasar gören yapılara değinen Zorluoğlu, depremde ağır hasarlı hale gelen binaların yüzde 94'ünün yıkımını gerçekleştirdiklerini, enkazlarını kaldırdıklarını bildirdi.