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        Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatından istinaf başvurusu

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:28 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:28
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        Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatından istinaf başvurusu
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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

        Bahtiyar'ın avukatlarından Adnan Ataş tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu.

        Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldığı anımsatılarak, müvekkilinin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi.

        Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in öldürülmesine ilişkin bir irade ve eyleminin söz konusu olmadığının aktarıldığı dilekçede, dosyada müvekkilin öldürmeye yönelik iradesi ile öldürme eylemine katkıda bulunduğuna ilişkin bir tespit bulunmadan cinayete iştirakten cezalandırılmasının talep edilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

        Dilekçenin sonuç ve talep kısmında da şunlar kaydedildi:

        "Narin'in öldürülmesine ilişkin eylemin Arif Güran'a ait ahır ile ev arasındaki bir bölgede başladığını savcılık ve Diyarbakır Barosu kabul etmiştir. Müvekkilin cinayet mahallinde olmadığı itibar ettikleri daraltılmış baz raporuyla da sabittir. Cinayet eylemine katkıda bulunduğuna dair eylemsel bir tespiti bulunmamıştır. Müvekkilin diğer sanıklarla aynı iradeyi taşımadığının yargılama aşamasında dahi açıkça görülmesi karşısında zaman, mekan, irade ve eylem açısından cinayete iştirak ettiğinin değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenlerle, müvekkil aleyhine yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmelidir. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024'teki kararının istinaf incelemesi sonucu müvekkil lehine kaldırılmasına, TCK'nin 28. maddesi gereği ceza verilmesine yer olmadığına, daireniz aksi kanaatte ise müvekkil lehine alt sınırdan hüküm kurulmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep ederiz."

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından da Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmıştı.

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