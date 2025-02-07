Diyarbakır'da geçen yıl 2 bin 696 kişiye ilk yardım eğitimi verildi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara ve çeşitli kurumlara yönelik ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında düzenlenen eğitimlere toplam 2 bin 696 kişi katıldı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimler de yapıldı.

Eğitimlerde, temel yaşam desteği, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı, hava yolu tıkanıklıkları, yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırık çıkık burkulmalar, sıcak çarpması, kanamalar, göğüs ağrısı, kalp krizi, zehirlenmeler ve taşıma teknikleri gibi konular anlatıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 yıl geçerliliği olan "İlk Yardımcı Katılım Belgesi" ve "İlk Yardımcı Kimlik Kartı" verildi.