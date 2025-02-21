Diyarbakır'da, "MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" bölge finali yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" bölge finali Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Modern Türk Mutfağı" temasıyla düzenlenen programa Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'teki 14 okuldan öğrenciler katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada gastronomi alanında eğitim gören öğrenciler mutfak sanatlarındaki becerilerini sergiledi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Murat Nedirli, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmanın bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı ise Türk mutfağının, farklı bölgelerin kendine özgü dokunuşlarıyla şekillenerek benzersiz bir kimlik kazandığını söyledi.

Anadolu'nun bereketli topraklarından sofralara uzanan bu eşsiz mutfak kültürünün damak tadı sunmanın yanında paylaşmayı, şükretmeyi ve emeğe saygıyı öğrettiğini ifade eden Atlı, şöyle konuştu:

"Bir tas çorbanın sıcaklığı, ekmeğimizi bölüşmenin bereketi, bizlere köklü mirasımızın en güzel değerlerini hatırlatır. Bugün yarışma boyunca öğrencilerimiz, mesleki eğitim yolunda edindikleri bilgi ve becerileri büyük bir ustalık ve özveriyle sergilediler. Hazırlanan her tabak, sadece bir yemek değil kültürümüzü, tarihimizden gelen lezzet mirasımızı ve kimliğimizi yansıtan birer sanat eseri. Aynı zamanda farklı mutfak kültürleriyle tanışmamız ve gastronomi dünyasında kendimize yer edinmemiz için de birer köprü."

Yarışma sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Kızıltepe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci seçilerek, İstanbul'da düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Batman Merkez Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Yenişehir Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

- "Heyecan verici bir deneyim"