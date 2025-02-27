Diyarbakır'da ramazan öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Diyarbakır'da ramazan öncesi gıda denetimleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimler devam edecek.

Gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülecek periyodik denetimler, özellikle temel besin maddelerinin üretildiği işletmelere yönelik olacak. Bu kapsamda ekmek, unlu mamuller ve sade pide üretimi yapan fırınlar öncelikli olarak denetlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, ramazan boyunca denetimlerde işletmelerin hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğunun titizlikle inceleneceğini belirtti.

Alet ve ekipman temizliği, kişisel hijyen, depolama ve muhafaza koşulları ile gıda üretiminde kullanılan hammaddelerin kontrollerinin detaylı şekilde yapılacağını belirten Alan, şunları kaydetti:​​​​​​​

"Denetimler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde, işletmeleri bilgilendirici ve iyileştirici bir yaklaşımla gerçekleştirilecek. Ramazanda değişen tüketim alışkanlıkları dikkate alınarak unlu mamuller, ekmek, pastacılık ürünleri, tatlılar, şekerleme, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri gibi gıdaları üreten ve satan işletmelere yönelik resmi denetimler yoğunlaştırılacak. Ayrıca, 'Ramazan paketi' adı altında satılan ve farklı gıda ürünlerini içeren paketlerin satış ve dağıtımını yapan iş yerlerinde, paket içeriğindeki gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri kontrol edilecek. Denetimlerde, kayıtlı işletmelerin faaliyet alanlarının resmi belgelerle uyumlu olup olmadığı da doğrulanacak. Ramazan ayı boyunca iftar saatlerine yakın zamanlarda lokanta ve restoranlar gibi toplu tüketim alanlarında denetimler sıklaştırılacak. Bunun yanı sıra pastacılık ürünleri, şekerleme satış noktaları ve tatlı üretimi yapan iş yerleri de detaylı bir denetimden geçirilecek."