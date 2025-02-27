Diyarbakır'da "TEKNOFEST 2025 Tanıtım Toplantısı" düzenlendi

Diyarbakır'da "TEKNOFEST 2025 Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin içeriği, yarışma kategorileri ve başvuru süreci öğrencilere anlatıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Diyarbakır İl Sorumlusu Büşra Sümeyye Cinemre'nin sunum yaptığı programda, öğrencilerin teknoloji alanındaki projelere katılımının teşviki amaçlanıyor.

Festivalin, 52 ana kategori ve 118 alt kategoriden oluşan yarışmalarına Dicle Üniversitesi öğrencilerinin de projeleriyle katılım sağlaması hedefleniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Diyarbakır İl Sorumlusu Büşra Sümeyye Cinemre, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük teknoloji festivalleri arasında yer aldığını söyledi.

Festivalin her yıl Anadolu'daki illerden birinde gerçekleştirilen, teknoloji, havacılık, uzay ve projelerin sergilendiği bir organizasyon olduğunu dile getiren Cinemre, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST bu yıl Kıbrıs ve İstanbul'da olacak. 2026'da ise Anadolu'daki illerden birinde düzenlenecek. Amacımız da en kısa zamanda TEKNOFEST'in Diyarbakır'da yapılmasını sağlamak. Diyarbakır, Güneydoğu'daki en güzel illerden biri. TEKNOFEST'in Diyarbakır'da yapılması, öğrencilerin bu ortamı görmesi ve birçok farkındalığın oluşmasını sağlayacaktır."

Dicle Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Remziye Güzel de Milli Teknoloji Hamlesi'nin, ülkenin bağımsızlığını ve geleceğini inşa etmek için atılmış büyük bir adım olduğunu söyledi.

Güzel, "Burada sanayiciler, gençler ve üniversite bu yapının temel taşlarıdır. Dolayısıyla TEKNOFEST, aslında bir yarışma değil, gençlerin hayal gücünü ortaya çıkardığı ve geleceklerini inşa ettikleri bir platformdur. Geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri bu tür projeler sayesinde ortaya çıkıyor. Bu açıdan TEKNOFEST çok önemli." ifadelerini kullandı.