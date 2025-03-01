Diyarbakır'da MİA Vakfınca iftar programı düzenlendi

Diyarbakır'da Mehmet İhsan Arslan (MİA) Vakfı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi avlusunda kurulan çadırda, 500 kişiye iftar verildi.

Programa katılan Vali Murat Zorluoğlu, gazetecilere, ramazan ayının Müslümanlara hayırlar getirmesini diledi.

Kentin her tarafında güzel dayanışma ve yardımlaşma örneklerinin sergilendiğini belirten Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Bugün de bir tanesi burada MİA Vakfı tarafından iftar sofrası olarak ortaya çıktı. İnşallah 30 gün boyunca isteyen vatandaşlarımıza, zor durumda olan ihtiyaç sahibi insanlarımıza iftar verilmiş olacak. Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu vesileyle bu tür yardımlara imkan sağlayan, bu tür yerleri hizmete sokan yatırımcılara, iş adamlarına, hayırseverlere teşekkür ediyoruz."

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İhsan Arslan da Kovid-19 salgınından önce ramazanda günde yaklaşık 3 bin kişiye iftar verdiklerini anımsattı.

Cami avlusunda oluşturdukları çadırda bu geleneği devam ettirdiklerini anlatan Arslan, "Şu anda 500 kişilik iftar planlamışız ama sayı nereye varır bilemiyorum. İhtiyaç oldukça sayısını artıracağız. Ramazan boyunca iftar vermeyi planlıyoruz. İnşallah her akşam burada bu şenliği hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.