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        Diyarbakır'da "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 22:36 Güncelleme: 01.03.2025 - 22:36
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        Diyarbakır'da "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi
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        Diyarbakır'da "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi.

        Dicle Üniversitesi tarafından merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Caminin avlusunda bulunan Yazma Eserler Kütüphanesinde (Mesudiye Medresesi) teravih namazından sonra düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        "Diyarbakır İslamiyet'in beşiğidir." diyen Eronat, kentin kadim değerlere sahip olduğunu belirtti.

        Eronat, "Diyarbakır'da ramazan sevinçlerini yaşadık ve yaşıyoruz. Bugün de sizlerle bu ortak sevinci paylaşıyoruz. Eskiden ramazan ayında iftar saatlerinde top atılmasıyla iftarımızı açardık, öyle bir gelenek vardı. Ülkemizde böyle bir gelenek vardı. Bursa'da da Diyarbakır'da da böyleydi. Evlerde, bu mevsimde çörekler yapılırdı. Teravih namazları da ayrı bir güzelliği beraberinde getirirdi. Bugün bu ortamda tekrar duygulandım. Bize bu heyecanı yaşatan, bu güzelliği katanlara teşekkür ederim." dedi.

        Etkinliğin moderatörlüğünü yapan Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan da ramazan ayı süresince cuma ve cumartesi akşamları teravih namazından sonra etkinliğin düzenli olarak devam edeceğini söyledi.

        Etkinlikte katılımcılar ramazan gelenekleri ile ilgili hasbihal etti.

        Üniversiteden öğretim üyeleri ve personelin de katıldığı etkinlikte çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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