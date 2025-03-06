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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

        Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha dahil oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:08
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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        Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha dahil oldu.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2012'nci gününde sürüyor.

        Annelerin evlat nöbetine, 24 yaşındayken çalışmak için gittiği Şanlıurfa'dan 7 ay önce dağa götürülen oğlu Abdullah için gelen baba Remezan Kazaylek de oturma eylemine katıldı.

        Diyarbakır'da oturan baba Kazaylek, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını belirterek, "Oğlum sen neredesin? Evladım Şanlıurfa'da kara yolunda çalışıyordu. Ondan haber alamadım. Irak'a kadar gittim. Orada kayıp ilanı için dilekçe verdim. Oğlum gelsin, teslim olsun." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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