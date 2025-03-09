Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile arasında, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı.

Kırsal Dikyol Mahallesi'nde dün Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği, Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.