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        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile arasında, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:57
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        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile arasında, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı.

        Kırsal Dikyol Mahallesi'nde dün Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği, Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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