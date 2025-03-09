Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
E.T'nin kullandığı 06 EAF 677 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi mevkisinde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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