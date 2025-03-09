Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı yakalandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir kafede 1 kadının öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir kafede 1 kadının öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafe zincirinin şubesinde dün akşam düzenlenen, Mervenur Y'nin öldüğü, S.K'nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonda, şüpheli B.A. (25) yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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