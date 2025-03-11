Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nin Işıklı Mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde ikamet eden iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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