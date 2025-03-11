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        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:34 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:34
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        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nin Işıklı Mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde ikamet eden iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Şaban G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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