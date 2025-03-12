Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı ve silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı ve silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nin Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı ve silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da silahla yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştı...
        Diyarbakır'da silahla yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştı...
        Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada
        Doktora beyzbol sopalı saldırı girişimi kamerada
        Diyarbakır'da 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
        Diyarbakır'da 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
        Eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale hayatını kaybetti
        Eski Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale hayatını kaybetti
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan nevruz etkinliklerine ilişki...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan nevruz etkinliklerine ilişki...
        Diyarbakır'da ailelerin taşlı, sopalı silahlı arazi kavgası: 1'i ağır, 5 ya...
        Diyarbakır'da ailelerin taşlı, sopalı silahlı arazi kavgası: 1'i ağır, 5 ya...