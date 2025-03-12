Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

İlçeye bağlı kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nin Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı ve silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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