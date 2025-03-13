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        Diyarbakır'da 2024 projelerine toplam 158 milyon lira hibe desteği

        Diyarbakır'da tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla IPARD programı kapsamında 2024 yılı projelerine toplam 158 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:46 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:29
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        Diyarbakır'da 2024 projelerine toplam 158 milyon lira hibe desteği
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        Diyarbakır'da tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla IPARD programı kapsamında 2024 yılı projelerine toplam 158 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, IPARD Programı kapsamında 158 milyon lira hibe desteği verilecek.

        Kentteki tarım sektörünün modernizasyonu ve verimliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilecek yatırımlar kapsamında önemli adımlar atılıyor.

        Açıklamada, desteklerin makine parkı, arıcılık ve biçerdöver projelerine yapılacak yatırımları kapsayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bu doğrultuda 12 makine parkı projesi için 135 milyon 610 bin lira, 39 arıcılık projesi için ise 22 milyon 291 bin lira tutarında destek sağlanacak. Ayrıca, bölgedeki üretici örgütlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla toplamda 12 üretici örgütüne 16 biçerdöver tahsis edilecek. IPARD programı aracılığıyla hayata geçirilen projeler, Diyarbakır'ın zengin tarım potansiyelini önemli ölçüde artıracak ve kırsal kalkınma sürecini hızlandıracaktır. Bu projeler, modern tarım tekniklerinin kullanımını teşvik ederek verimliliği artırmanın yanı sıra kırsal bölgelerdeki ekonomik çeşitliliği destekleyerek yeni iş olanakları yaratacak ve bölgedeki yaşam kalitesini yükseltecektir. Ayrıca, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunarak doğal kaynakların korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlayacaktır. Bu sayede Diyarbakır'ın tarım sektörü daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak, kırsal bölgelerdeki refah seviyesi artacak ve bölgenin genel ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandırılacaktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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