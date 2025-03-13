A Milli Erkek Hentbol Takımı İsviçre'yi Diyarbakır'da ağırladı

Erkekler EURO 2024 Elemeleri 7. Grup'ta mücadele eden Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, elemelerdeki 3'üncü maçında Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk etti.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Hentbol Takımı Diyarbakır'da 26 yıl aradan sonra dün resmi bir müsabakaya çıktı.

30 Mayıs 1999'da Ukrayna'ya karşı oynanan maçtan bu yana Diyarbakır'da taraftarıyla buluşmayan milliler, Seyrantepe Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk etti.

5 binin üzerinde sporseverin tribünleri doldurduğu karşılaşmada, A Milliler ilk yarıyı 16-21 geride kapattı. Mücadele sonunda ise milli takım İsviçre'ye 34-38'lik skorla mağlup oldu.

Bugüne kadar Diyarbakır’da 5 resmi maç oynayan Ay-Yıldızlılar, bu maçlardan 4 galibiyet 1 beraberlik alırken, Seyrantepe Spor Salonu'nda 5 bin kişinin üzerindeki katılımla oynanan mücadelede ilk mağlubiyetini İsviçre karşısında aldı.

Diyarbakırlı sporseverler, 26 yıl sonra yeniden milli heyecanı yaşamanın coşkusuyla Seyrantepe Spor Salonu'nu adeta bir şölen alanına çevirdi.

Tribünleri dolduran 5 bini aşkın taraftar, maç boyunca A Milli Erkek Hentbol Takımı'na büyük bir coşkuyla destek verdi.

Maçın başından sonuna kadar milli takımı tezahüratları ile yalnız bırakmayan taraftarlar, mağlubiyete rağmen A Milli Takım'a olan desteklerini sürdürdü.

Maçı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Vali yardımcıları, kamu kurumlarının temsilcileri takip etti.