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        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen kornea nakli hastalara umut oluyor

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz sağlığı alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:25
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        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen kornea nakli hastalara umut oluyor
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        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz sağlığı alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 64 hastaya başarılı şekilde kornea nakli gerçekleştirilen hastane, görme yetisini kaybetme riski taşıyan birçok hastaya da umut oldu.

        Kornea nakli, özellikle kornea yaralanmaları ve travmaları, göz enfeksiyonları nedeniyle gelişen bulanıklık rahatsızlığı olan hastalara, korneanın incelerek koni şeklini alması, ödem ve dejeneratif hastalıklar ve daha önce başarısız göz ameliyatı geçirmiş hastalara uygulanmaktadır.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kornea nakli imkanının bulunması, hastalar açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

        Daha önce birçok hasta bu operasyon için büyük şehirlerdeki sağlık merkezlerine gitmek zorunda kalırken, artık ileri düzeyde göz sağlığı hizmetlerine Diyarbakır'da da ulaşmak mümkün.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin göz kliniği idari şefi Doç. Dr. Mehmet Fuat Alakuş, korneanın, gözün en dış katmanı ve ışığın göz içine girmesini sağlayan saydam bir doku olduğunu belirtti.

        Enfeksiyonlar, travmalar, genetik hastalıklar, çeşitli göz rahatsızlıkları nedeniyle korneanın hasar görebildiğini, bunun da görme kaybına yol açabileceğini ifade eden Alakuş, kornea naklinin bu tür hastalar için en etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu aktardı.

        Gerçekleştirilen başarılı operasyonların, bölgede göz sağlığı hizmetlerine erişimi önemli ölçüde artırdığına işaret eden Op. Dr. Süleyman Vardar ise Diyarbakır ve çevre illerden gelen hastalar için yüksek donanımlı bir merkez olarak hizmet verdiklerini kaydetti.

        Nakil süreçlerini titizlikle yönettiklerini, hastalara en güncel cerrahi teknikleri uyguladıklarını aktaran Vardar, amaçlarının hastaların sağlıklı bir görme düzeyine kavuşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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