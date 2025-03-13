Diyarbakır'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

Memur-Sen Diyarbakır Kadın Komisyon Başkanı Gurbet Sarısaban, merkez Sur ilçesi Hazreti Süleyman Cami önünde başlatılan kampanyaya ilişkin, iyi yetişmiş bir neslin en önemli koşulunun iyi aileye sahip olmak olduğunu, geleceği inşa etmek için de güçlü bir aile yapısına sahip olunması gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda aile yapısının sapkın küresel lobilerin uyguladıkları çok katmanlı ve sistemli bir saldırının altında var olma mücadelesi verdiğini ifade eden Sarıbasan, şöyle konuştu:

"Aile, toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısıdır. Geleceğimizi inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmamız gerekmektedir. Ailenin zayıfladığı bir ortamda, ne kültürümüzü koruyabiliriz ne de millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam bir gelecekten bahsedebiliriz. Ne yazık ki aile yapımız bu günlerde, küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altındadır. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de, bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmaktadırlar."

Aileyi koruyacak somut hükümlerin Anayasa'da yer alması için imza kampanyası başlattıklarını aktaran Sarıbasan, "Anayasa'nın 41. maddesine, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşları imza kampanyasına destek vermeye davet eden Sarıbasan, kampanyanın 1 Mayıs'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Açıklamaya, Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.