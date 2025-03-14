Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

Çalışmada hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.B. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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