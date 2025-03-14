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        Diyarbakır merkezli sahtecilik ve rüşvet operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen sahtecilik ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:00
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        Diyarbakır merkezli sahtecilik ve rüşvet operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen sahtecilik ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Bismil ilçesi mülki sınırları içerisinde yer alan maliye hazinesine ait tarım arazileri ile ilgili 2021-2022-2023 yıllarında 57 bin 317 dekar tarım arazisine sahte evrak düzenlenerek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yaptırıldığının belirlendiği bildirildi.

        Açıklamada, buna yönelik 176 şüphelinin toplam 16 milyon 949 bin 918 lira (güncel değeri yaklaşık 70 milyon lira) devlet desteklemesi alarak haksız kazanç elde ettiği ve bu haksız kazancın 3 milyon 278 bin 677 lirasını (güncel değeri yaklaşık 13 milyon lira) İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli personellere gönderdiklerinin tespit edildiği bildirildi.

        Bu kapsamda 10 Mart'ta Diyarbakır merkezli Batman, Mardin, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova'da aralarında örgüt elebaşı biri müdür ile örgüt elemanları 13 memur olmak üzere şüphelilerin yakalanması amacıyla 190 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Operasyonda 161 şüpheli yakalandı. 75 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı memur olmak üzere 15 şüpheli tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​

        Öte yandan şüphelilerden 71'inin de jandarma ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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