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        Dicle Üniversitesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:16
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        Dicle Üniversitesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Başhekim Vekili Prof. Dr. Salih Hattapoğlu, sağlık çalışanlarının insan sağlığı için büyük sorumluluk taşıdığını belirtti.

        Hattapoğlu, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladığını ifade etti.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Ertuğrul da 14 Mart'ın Türkiye'ye özgü bir bayram olduğunu belirterek, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını kaydetti.

        Programda, Prof. Dr. Veysi Akpolat, "Hekimlerin Çalışma Şartları ve Karşılaştığı Sorunlar" konulu sunum yaptı, Prof. Dr. Zafer Pekkolay ise akreditasyon süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Programda, uzun yıllar Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. İsmail Topçu ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Hüda Oflazoğlu Diken'e emeklilik plaketleri verildi.

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