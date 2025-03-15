Dicle Üniversitesi Rektörü Eronat, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Hastanesi Başhekimliği, hastane çalışanlarına yönelik iftar programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında sağlık çalışanları ile bir araya gelerek iftar yapan DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Hastanenin her kademesinde görev yapan çalışanların emeğinin çok kıymetli olduğunu aktaran Eronat, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.