Dicle Üniversitesi Rektörü Eronat, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Hastanesi Başhekimliği, hastane çalışanlarına yönelik iftar programı gerçekleştirdi.
Program kapsamında sağlık çalışanları ile bir araya gelerek iftar yapan DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.
Hastanenin her kademesinde görev yapan çalışanların emeğinin çok kıymetli olduğunu aktaran Eronat, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.