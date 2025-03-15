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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:37
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
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        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2021'inci gününde devam ediyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

        Levent, "HDP, PKK evladımı götürdü. Yağmur, çamur demeden 6 yıldır buradayız. Fadime'mi almadan buradan gitmeyeceğim. Kızımın yolunu gözlüyorum. Tüm anne ve babalar olarak bu çadırda evlat mücadelesi veriyoruz." dedi.

        Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak "Fadime'm, senin elinde kalem vardı, o kalemi attılar eline silah verdiler. O silahı at, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.

        Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü söyledi.

        Evlat nöbetlerine hiç ara vermeden devam ettiklerini belirten Ödümlü, "Sürekli buradayız. Ben buradan ayrıldığım zaman da eşim geliyor. Burada evlatlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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