Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanlığına Ahmet Demirel seçildi.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde olağan genel kurul toplantısı düzenlendi.

Tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Demirel, şube başkanlığına seçildi.

Görevi devreden Mesut Işık, yaptığı konuşmada, son iki dönem boyunca önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Özellikle salgın ve deprem gibi zor süreçlerde güçlü bir şekilde sahada yer aldıklarını ifade eden Işık, görevi devredecek olmanın Kızılay için yeni bir sayfa açmak anlamına geldiğini aktardı.

Şube Başkanı Demirel de Türk Kızılay'ın insani yardım alanında yaptığı çalışmalara değindi.

Demirel, "Bu kutsal görevi devralmaktan büyük onur duyuyorum. Diyarbakır'daki yardım faaliyetlerini daha da güçlendirmek için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Kızılay’ın temel değerleri olan merhamet, dayanışma ve yardımlaşmayı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demirel, yaptığı çalışmalardan dolayı Mesut Işık'a teşekkür etti.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Başkanlığının yeni yönetim kurulu üyelerinin Yusuf Çelebi, Mehmet Alpaslan, Adnan Türk, Mehmet Şirin Şenkul, Rabia Başeğmez, Haktan Alyüz, Seyfettin Ay, Mehmet Akgül, Emra Çeken ve Yunus Tatar olduğu belirtildi.

Toplantıya, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yener Tanık ve üyeler katıldı.