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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:29
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, 110 yıl önce Anadolu'nun ve yakın coğrafyanın dört bir yanından gelerek yedi düvele karşı Çanakkale'de kahramanlık destanı yazan ecdadın, milletin zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya gösterdiğini, şehit kanlarıyla sulanan topraklara düşmanın girmesine müsaade edilmediğini belirti.

        "Bugün de ülkemiz ve milletimizin refahı ve mutluluğu için Çanakkale Zaferi'nde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, karşımıza çıkacak her türlü zorluğu da birlik ve beraberlikle aşabileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullanan Zorluoğlu, mesajında şunları kaydetti:

        "Çanakkale'de yaklaşık bir asır önce neler yaşandığını, verilen mücadelenin derinliğini anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki kararlılığımızı anlamaları da mümkün değildir. Ancak bizler büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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