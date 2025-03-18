Diyarbakır'da "Yenidoğan İşitme Tarama Programı Eğitimi" düzenlendi

Diyarbakır'da "Yenidoğan İşitme Tarama Programı Eğitimi" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bebek ve çocuklarda işitme kaybı zamanında teşhis edilmez ve erken rehabilitasyon programlarına alınmazlarsa, psikolojik ve sosyal gelişimleri yetersiz olur ve ilerleyen yıllarda eğitim ve sosyal uyum açısından yaş ve zekaca yaşıtları olan çocuklardan geri kalır.

Çocukların, tarama testleri ile erken dönemde saptanan ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda müdahalelerinin yapılarak gelişimlerini sağlıklı çocuklarla aynı düzeyde sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla "Yenidoğan İşitme Tarama Programı Eğitimi" gerçekleştirildi.

İki farklı grup halinde yapılan ve 4 gün süren eğitime ilçe sağlık müdürlükleri, kamu, üniversite ve özel hastanelerde görev yapan 77 sağlık çalışanı katıldı.