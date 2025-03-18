Silvan Kaymakamı Uğuz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Diyarbakır'ın Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Uğuz mesajında, Türk milletinin tarih boyunca her türlü zorluğa karşı durduğunu, kanı ve canı pahasına mücadele vermekten çekinmediğini belirtti.

Türk milletinin bu özelliğiyle hem yaşadığı coğrafyada barış ve huzurun teminatı olduğunu hem de diğer mazlum milletlerin umudu olduğunu bildiren Uğuz, Çanakkale Zaferi'nin de tarih boyunca kazanılan en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu aktardı.

Uğuz, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi'ni sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz medeniyet yürüyüşümüzün de önemli ilham kaynaklarından biri olarak görmemiz gerekir. Bizler, şehitlerimizden miras kalan bu mukaddes emaneti daima daha yükseklere taşıyacağız. Bu milletin evlatları olarak şanlı destanı nesilden nesile aktararak, bu mukaddes emaneti daima hatırlayacak ve hatırlatacağız. Bu inançla Çanakkale Zaferi'ni en içten duygularla kutluyorum."