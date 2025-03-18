Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, bir otelde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Burada konuşan Zorluoğlu, vatan, bayrak, din ve kutsal değerlerin muhafazası için canını feda eden şehitlerin aileleri ve gazilerin en kıymetlileri olduğunu söyledi.

Zorluoğlu, "Devletimiz tüm imkanlarıyla siz değerli şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olmaya azami gayret ve titizlik göstermektedir. Diyarbakır Valiliği olarak tüm kurumlarımızla birlikte her fırsatta şehit annelerimizle, babalarımızla, şehit eşleriyle, çocuklarıyla ve gazilerimizle bir araya gelmeye ve sizlerle daha yakından hasbihal etmeye, sıkıntılarınızı paylaşmaya çaba gösteriyoruz." dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla iftar sofrasında bir araya geldiklerini, sarıldıklarını, kenetlendiklerini, duygulandıklarını ve kahramanlarla bir kere daha gurur duyduklarını dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar vatanımızın bekası, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğimizin muhafazası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, üstün cesaret ve fedakarlıkları için milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum. Bu duygularla yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum."

İftar programı okunan duayla sona erdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, kaymakamlar, şehit aileleri ile gaziler ve aileleri katıldı.