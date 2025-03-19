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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 23:33 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:33
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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde 17 Mart'ta meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince biri kadın 4 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde 17 Mart'ta A.A. (67) ile birlikte yaşadığı kişinin yeğenleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüşmüş, kavgada ağır yaralanan A.A. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olaya ilişkin 7 şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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