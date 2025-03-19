Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde 17 Mart'ta A.A. (67) ile birlikte yaşadığı kişinin yeğenleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüşmüş, kavgada ağır yaralanan A.A. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olaya ilişkin 7 şüpheli yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince biri kadın 4 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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