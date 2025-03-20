Diyarbakır'da depremler sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MMG Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, her ay gerçekleştirilen "Biz Bize Konuşmalar" programının bu ayki konuğu, Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depreme karşı alınacak önlemlerin önemine değinen Bilgin, yapıların dayanıklılığının araştırılması gerektiğini belirtti

Bilgin, "Bunun için binaların yapıldığı tarih ile kanunların çıktığı zaman kıyaslanarak ön bir fikir edinilmelidir." ifadesini kullandı.

Toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Diyarbakır ve ilçelerinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden konutlar ile kırsal bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı. Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki süreçler değerlendirildi.

MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, Türkiye'nin fay hatları üzerinde yer aldığını hatırlatarak, deprem bilincinin artırılması ve yapı denetim sistemlerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Sönmez, "Depremi önleyemeyiz ancak etkilerini azaltabiliriz. Depreme dayanıklı şehirler inşa etmek için gerekli tüm önlemler alınmalıdır." diye konuştu.

MMG olarak teknik destek vermeye hazır olduklarını aktaran Sönmez, kamu kurumları, özel sektör ve üniversite öğrencileriyle iş birliği yaparak mesleki yeterlilikleri artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Programda daha sonra katılımcıların soruları yanıtlandı, İl Müdürü Bilgin'e plaket takdim edildi.