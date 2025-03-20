Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da depremler sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi

        Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da depremler sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi
        ABONE OL

        Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        MMG Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, her ay gerçekleştirilen "Biz Bize Konuşmalar" programının bu ayki konuğu, Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin oldu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Depreme karşı alınacak önlemlerin önemine değinen Bilgin, yapıların dayanıklılığının araştırılması gerektiğini belirtti

        Bilgin, "Bunun için binaların yapıldığı tarih ile kanunların çıktığı zaman kıyaslanarak ön bir fikir edinilmelidir." ifadesini kullandı.

        Toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Diyarbakır ve ilçelerinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden konutlar ile kırsal bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı. Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki süreçler değerlendirildi.

        MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, Türkiye'nin fay hatları üzerinde yer aldığını hatırlatarak, deprem bilincinin artırılması ve yapı denetim sistemlerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

        Sönmez, "Depremi önleyemeyiz ancak etkilerini azaltabiliriz. Depreme dayanıklı şehirler inşa etmek için gerekli tüm önlemler alınmalıdır." diye konuştu.

        MMG olarak teknik destek vermeye hazır olduklarını aktaran Sönmez, kamu kurumları, özel sektör ve üniversite öğrencileriyle iş birliği yaparak mesleki yeterlilikleri artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Programda daha sonra katılımcıların soruları yanıtlandı, İl Müdürü Bilgin'e plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği d...
        Diyarbakır'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği d...
        Diyarbakır'da yeni teknikle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı
        Diyarbakır'da yeni teknikle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da nevruz hazırlığı; 3 ton odun yakılacak
        Diyarbakır'da nevruz hazırlığı; 3 ton odun yakılacak
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak, öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak, öldü
        Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan çocuk hayatını ka...
        Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan çocuk hayatını ka...