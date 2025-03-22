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        Diyarbakır'da Türk Kızılay Aşevi'nde ramazanda ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlanıyor

        Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahipleri için her gün 3 çeşit yemek hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:44
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        Diyarbakır'da Türk Kızılay Aşevi'nde ramazanda ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlanıyor
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        Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahipleri için her gün 3 çeşit yemek hazırlıyor.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Türk Kızılay Aşevi'nde ramazan ayı boyunca günde 3 çeşit sıcak yemek yapılıyor.

        Hazırlanan yemekler, bakıma muhtaç yaşlılara, hasta ve engelliler ile ihtiyaç sahiplerine iftarda ulaştırılıyor.

        Sıcak yemekleri, Türk Kızılay personeli ve gönüllüler dağıtıyor.

        Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel, ramazan ayı boyunca günde 3 çeşit sıcak yemeği 3 bin kişiye ulaştırdıklarını söyledi.

        Kentin belirli merkezlerinde 8 noktanın bulunduğunu belirten Demirel, hazırlanan yemekleri bu noktalara götürdükten sonra buradan gönüllü ve çalışanları vasıtasıyla daha önce belirlenen ailelere dağıttıklarını kaydetti.

        Sıcak yemeğin yanı sıra ailelere gıda yardımları yaptıklarını, zincir marketlerin alışveriş kartlarını dağıttıklarını dile getiren Demirel, aşevinde profesyonel ekiplerin gönüllülerle birlikte özenle hazırlanan yemekleri iftar sofralarına sunduklarını anlattı.

        Demirel, şöyle konuştu:

        "İftara yetişemeyecek olan, şehrin trafiğine takılan sürücülerimize de iftarlık hurma ve su dağıtımı gönüllülerimiz vasıtasıyla gerçekleşiyor. Ayrıca ramazan ayında yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. İftar sofralarına misafir oluyoruz ve onların gönüllerini kazanmaya çalışıyoruz."

        Demirel, aşevinin yıl boyunca faaliyet gösterdiğini ve yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine düzenli hizmet verdiklerini belirtti.

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