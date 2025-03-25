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        Diyarbakır'da Gazze ile ilgili uluslararası karikatür yarışması yapılacak

        Diyarbakır'da İdeal Eğitim Vakfınca (İDEV) "Ümmetin İmtihanı Gazze" konulu uluslararası karikatür yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:15
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        Diyarbakır'da Gazze ile ilgili uluslararası karikatür yarışması yapılacak
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        Diyarbakır'da İdeal Eğitim Vakfınca (İDEV) "Ümmetin İmtihanı Gazze" konulu uluslararası karikatür yarışması düzenlenecek.

        İDEV başkan yardımcısı Fatih Taş, vakıf binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 17 ayda 100 bin tondan fazla bomba atarak 60 binden fazla Gazzeliyi katlettiğini söyledi.

        Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir vahşet yaşandığını belirten Taş, İsrail'in okul, hastane, çadır ve sivil yerleşim alanlarını hedef gözetmeksizin bombaladığını kaydetti.

        Gazze'de 17 aylık süreçte eğitim sahasında büyük bir tahribat olduğuna, 600'den fazla okulun bombalandığına, 800 bine yakın öğrencinin eğitim hakkından mahrum bırakıldığına dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

        "Gazze'de maalesef 20 binden fazla çocuk şehit edildi. Yine o kadar yaralı ve bir o kadarı da kayıp. Hal böyleyken İslam aleminde iki farklı dünya görüyoruz. Bir yandan sabahları çocuklarımızı öperek okula gönderiyoruz, öteki taraftan Gazzeli çocuklar başlarına yağacak olan bombaları bekliyor. Vakıf olarak Gazze'de vahşet ve soykırımını gündeme getirmek istedik. Bu vesileyle uluslararası bir karikatür yarışması düzenleme fikrimiz oldu. Konumuzu da 'Ümmetin İmtihanı Gazze' olarak seçtik."

        Başvuruların 2 Mayıs'a kadar idev.org.tr. adresinden kabul edileceğini belirten Taş, sonuçların ise 18 Mayıs'ta duyurulacağını bildirdi.

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