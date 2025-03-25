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        Diyarbakır'da "Sağlığın Geleceği, Hücresel ve Kişiye Özel Tedaviler Sempozyumu" düzenlendi

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi tarafından "Sağlığın Geleceği, Hücresel ve Kişiye Özel Tedaviler Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:40 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:44
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        Diyarbakır'da "Sağlığın Geleceği, Hücresel ve Kişiye Özel Tedaviler Sempozyumu" düzenlendi
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi tarafından "Sağlığın Geleceği, Hücresel ve Kişiye Özel Tedaviler Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, hayvan sağlığının yanı sıra zoonoz hastalıklar ve ekolojik sağlık konularını ele aldı.

        Yayla, teknolojik gelişmelerle birlikte dijital teknolojinin sağlık alanında etkisi, yapay zeka ve robotik cerrahi çalışmalarının hayvan hastalıklarındaki yeri üzerine değerlendirmede bulundu.

        Daha sonra Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Halil Yıldırım "Sağlığın Geleceği, Hücresel ve Kişiye Özel Tedaviler" konulu sunum yaptı.

        Sempozyum sonunda Yayla, Yıldırım'a çalışmalarından plaket verdi.

        Sempozyuma, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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