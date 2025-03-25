Diyarbakır'da "Sağlığın Geleceği, Hücresel ve Kişiye Özel Tedaviler Sempozyumu" düzenlendi

Daha sonra Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Halil Yıldırım "Sağlığın Geleceği, Hücresel ve Kişiye Özel Tedaviler" konulu sunum yaptı.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, hayvan sağlığının yanı sıra zoonoz hastalıklar ve ekolojik sağlık konularını ele aldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi tarafından "Sağlığın Geleceği, Hücresel ve Kişiye Özel Tedaviler Sempozyumu" gerçekleştirildi.

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