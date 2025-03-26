Diyarbakır'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı

Diyarbakır'da "2025 Yılı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilgili genelgenin yayımlanmasından dolayı il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerler ile ilgili personel için bilgilendirme toplantısı düzenlendiği belirtildi.

Toplantının açılış konuşmasını Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan'ın yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğinin artırılması konularına değinildi. Bu konular veterinerlik hizmetlerinin başlıca hedefi olarak gösterilirken, program kapsamında yapılacak çalışmaların, hiçbir aksaklığa mahal vermeden sürdürülmesi, karşılaşılan veya karşılaşılabilecek olumsuzluklar hakkında ilgili şube müdürlüğüne zamanında bilgi verilmesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı."