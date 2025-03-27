Diyarbakır'da aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde 19 Mart'ta, aracıyla seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Umut Y, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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