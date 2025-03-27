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        Diyarbakır'da aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:37 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:37
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        Diyarbakır'da aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde 19 Mart'ta, aracıyla seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Umut Y, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Silahlı saldırıda başından yaralanan Umut Y, ambulansla kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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