Diyarbakır'da 11 bin 484 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi
Diyarbakır'da bu yılın başından itibaren 11 bin 484 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.
Diyarbakır'da bu yılın başından itibaren 11 bin 484 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yılın başından itibaren 11 bin 484 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, kask kullanmayan 1313, sürücü belgesi olmayan 555, kırmızı ışık kuralına uymayan 218 ve motosiklet kullanma ile ilgili diğer hususlara uymayan 133 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi, kurallara uymaması ve durdurulan bir motosiklet sürücüsünün polisten kaçmaya çalışması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.
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