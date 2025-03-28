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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nda alınacak asayiş ve trafik tedbirlerini açıkladı:

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nda alınacak asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin, "İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 4 bin 966 polisimiz, İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk bölgesinde ise 491 unsur ve 3 bin 87 jandarma personelimiz halkımızın huzurunu ve güvenini sağlamak üzere görev yapacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:44
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nda alınacak asayiş ve trafik tedbirlerini açıkladı:
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nda alınacak asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin, "İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 4 bin 966 polisimiz, İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk bölgesinde ise 491 unsur ve 3 bin 87 jandarma personelimiz halkımızın huzurunu ve güvenini sağlamak üzere görev yapacak." dedi.

        Vali Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nda alınacak asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yapmak için Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Vatandaşların bayramı huzur, güven ve esenlik içinde geçirmesi amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Zorluoğlu, alışveriş merkezleri, semt pazarları, otogar, havalimanı, camiler, mezarlıklar ve turistik noktalar başta olmak üzere 68 ayrı noktada kontroller gerçekleştirileceğini söyledi.

        Zorluoğlu, şu bilgileri paylaştı:

        "İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 4 bin 966 polisimiz görev yapacak. 2 helikopterimiz de bayram boyunca ihtiyaç duyduğumuzda hazır vaziyette bekleyecek. İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde 14'ü sabit 27'si geçici olmak üzere 41 yol kontrol noktası ve 192 uygulama noktasında jandarma personeli rutin kontrol yapacak. İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk bölgesinde 334 jandarma iç güvenlik timi, 16 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 7 Terörle Mücadele (TEM), 12 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM, 24 komando timi, 16 köpek ile istihbarat unsurları olmak üzere toplam 491 unsur ve 3 bin 87 jandarma personelimiz bayram boyunca halkımızın huzurunu ve güvenini sağlamak üzere jandarma bölgemizde görev yapacak. Jandarma bölgemizde 120 zırhlı, 382 devriye müdahale aracı olmak üzere toplam 502 araç personel tarafından kullanılacak."

        - Trafik tedbirleri

        Bayramda kazaların gündeme geldiğini, bu dönemlerde meydana gelen kazalarda birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Zorluoğlu, kentte trafik kazalarının önlenmesi ve kazalardaki can kaybı ve yaralanmanın önüne geçilmesi için planlamalar yaptıklarını kaydetti.

        Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Bayram süresince emniyet sorumluluk bölgemizde 605 trafik polisi görev yapacak, 46 motorize trafik ekibimiz, 17 motosikletli ekibimiz olacak ve havadan da 8 İHA-SİHA dron ile ulaşım ve trafik güvenliği için tedbirlerimizi gözden geçireceğiz. İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk alanında da trafik ve ulaşım anlamında 65 trafik timimiz bayram boyunca görev yapacak ve bunlara 17 hava aracı aktif destek verecek."

        Türkiye'de ve kentte trafik kazalarında ciddi bir azalma olmasını temenni eden Zorluoğlu, insanların yakınlarını kaybetmediği, acıların yaşanmadığı ve sadece mutlulukların olduğu bir bayram geçirmeyi diledi.

        - Sağlık hizmetleri

        Zorluoğlu, bayram boyunca sağlık hizmetleri kapsamında kentteki hastanelerde 1651 sağlık personelinin görevi başında olacağını söyledi.

        Evde sağlık birimlerinde ise 15'i hekim olmak üzere toplam 60 personelin 11 ekiple hizmet vereceğini belirten Zorluoğlu, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde de 72 acil sağlık istasyonunda 78 ambulans ve 216 personel ile bayram süresince kesintisiz hizmet verileceğini aktardı.

        Zorluoğlu, bayram boyunca zabıta hizmeti, kesintisiz içme suyu sağlanması, kesintisiz enerji ve elektrik hizmeti verilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, bu konularda da gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

        - "Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 8 sefer yapması planlanıyor"

        Tarihi Diyarbakır Ekspresi'nin geçen yıl ilk seferini gerçekleştirdiğini anımsatan Zorluoğlu, bu ekspresin Türkiye ve dünya çapında ses getirdiğini söyledi.

        Bu yıl nisan ayında Ankara'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan da Ankara'ya olacak şekilde seferlere başlanacağını belirten Zorluoğlu, şu bilgileri verdi:

        "(Turistik Diyarbakır Ekspresi) 2025 sezonu için 4 gidiş 4 dönüş olmak üzere 8 sefer yapması planlanıyor. Ekspresin ilk seferi de 11 Nisan'da Ankara'dan Diyarbakır'a olacak şekilde başlayacak. Ankara-Diyarbakır seferleri 11 ve 25 Nisan'da, 9 ve 23 Mayıs'ta olacak. Diyarbakır-Ankara seferleri ise 13 ve 27 Nisan ile 11 ve 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Valilik olarak ve diğer paydaşlarımız kendi uhdelerinde bu seferlerin tanıtımı konusunda ellerinden geleni yapmaya başladılar. Bu seferlere Ankara ve civardaki Diyarbakırlı hemşehrilerimizin ilgi göstermelerini bekliyoruz. Diyarbakır'ın turizmine katkı yapacak bu tür faaliyetlerimize paydaşlarımızla aralıksız devam edeceğiz. Diyarbakır'ı önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu haline getirmiş olacağız."

        Tarihi Kral Yolu diye nitelendirdikleri bir turizm projesi üzerinde çalıştıklarını anlatan Zorluoğlu, toplam 351 kilometreyi kapsayan projenin lansmanını mayıs ayı içinde gerçekleştireceklerini belirtti.

        Projenin önemli bir bölümünün tamamlandığını, 32 etaptan oluştuğunu ifade eden Zorluoğlu, projenin sadece bir yürüyüş rotası olmadığını, kentin birçok tarihi eserine dokunarak geçtiğini belirtti.

        Zorluoğlu, Diyarbakır'ın turizmde beklenen patlamayı yapacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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