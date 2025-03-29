Diyarbakır'da depremzedeler yeni köy tipi konutlarında ilk bayramı karşılayacak

AHMET KAPLAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, kırsalda yaşayan ve evleri ağır hasar gören aileler kendileri için inşa edilen betonarme köy tipi afet konutlarında ilk bayramı karşılamaya hazırlanıyor.

Diyarbakır'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tek katlı, 3+1, brüt 130, net 116,57 metrekare olarak 300 betonarme köy tipi afet konutu projelendirildi.

İnşasına başlanan 292 konuttan 136'sı hak sahiplerine teslim edildi.

Afetzedeler için 3+1, brüt 107,7, net 100 metrekare olarak projelendirilen 818 hafif çelik köy konutundan da 732'si için yer teslimi yapıldı.

Bunlardan yapımına başlanan 688 konuttan 300'ünün mayıs ayı itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

Betonarme köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler, depreme dayanıklı ve konforlu inşa edilen yeni evlerinde ilk bayramı karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor, bayram için hazırlık yapıyor.

- "Ramazan Bayramı'nı burada karşılayacağız"

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'nde inşa edilen betonarme köy tipi konutunda yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Demir, AA muhabirine, deprem felaketinde evlerinin hasar gördüğünü söyledi.

Depremin ardından konteynerde yaşamaya başladıklarını ifade eden Demir, "Zorluk çektik ama Allah devletten razı olsun, bize ev yaptı. Evimiz güzel. Yaklaşık 8 aydır buraya taşındık. Baharın gelmesiyle bahçeye soğan ektik, incir, çam ve nar fidanları diktik. Ramazan Bayramı'nı burada karşılayacağız. Bayram için çocuklarım ve torunlarım geldi." dedi.

Demir, yeni evlerinde çatı bulunması nedeniyle kışın sıcak yazın da serin olduğu dile getirerek, olası bir depreme karşı evlerinin sağlam olduğuna inandıklarını belirtti.

- "Evimizi temizledik, bayram için çörek yaptık"

Demir'in eşi 62 yaşındaki Halime Demir de iki yıl önce yaşanan deprem sırasında çok korktuklarını ve hızla dışarı kaçtıklarını anlattı.