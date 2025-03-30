Diyarbakır ve Şırnak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Diyarbakır ve Şırnak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Valilik bahçesinde düzenlenen programa katıldı.

Zorluoğlu, buradaki konuşmasında, bayramların birlik, beraberlik, huzur, barış ve esenlik günleri olduğunu söyledi.

Bayramların önemine işaret eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Bayramlar dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, birlik, beraberlik ve kardeşliğin zirve yaptığı, çocukların, yetim ve öksüzlerin, gariplerin gözetildiği, mutlu edildiği zamanlardır. Bayramlar aynı zamanda beklenen günlerdir. Annelerin, babaların, evlatlarını, dedelerin, büyükannelerin, torunlarını beklediği, büyüklerin, küçüklerin, hastaların da belki en yoğun şekilde ziyaretçilerini beklediği günlerdir. İnşallah bütün bu hususların ve güzelliklerin doyasıya yaşandığı bir bayramı idrak edeceğiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ruhu içerisinde gerçek bir bayramı Diyarbakır'da hep beraber yaşayacağız."

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldığını ifade eden Eker, "İnşallah yakında bu Türkiye'de hissedilir, beklentimiz o yönde. Bu şehir bundan sonra da huzur ve güvenle birlikte tekrar insanlık tarihindeki o önemli, yüksek mevkisine tekrar gelecektir. Onun için bu bayramın bizde yarattığı ayrı bir umut var." dedi.

- Şırnak

Şırnak Valisi Birol Ekici de Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında, son yıllarda kentte büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Kentte 6 ay önce göreve başladığını ve heyecanlı olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Daha yapacak çok işimiz var. Milletvekilimiz, belediye başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla mesai mefhumu olmaksızın memleketimiz için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Son bir haftada 4 bakanımızı şehrimizde ağırladık ve çok güzel müjdeler aldık. Artık gidilemeyecek, yasak bulunan bir yerimiz yok. Her yere gidebilirsiniz, serbest. Bu güvenliği sağlıyoruz. Şırnak bugün birçok şehirden daha güvenli, huzurlu bir şehirdir. Daha mutlu bir şehir olmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum."

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da son bir haftada 4 bakanın kentte geldiğini, çeşitli projelerin hayata geçirilmesi için yakın zamanda çalışma başlatılacağını söyledi.