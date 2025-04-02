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        "Medeniyetler şehri" Diyarbakır'da bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

        AZİZ ASLAN - "Medeniyetler kenti" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:28
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        "Medeniyetler şehri" Diyarbakır'da bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
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        AZİZ ASLAN - "Medeniyetler kenti" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

        Bayram tatilinde rotasını Diyarbakır'a çeviren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme fırsatı buldu.

        Anadolu'nun geleneksel konukseverliğiyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte, bayram boyunca özellikle tarihi Sur ilçesinde insan ve trafik yoğunluğu yaşandı.

        - "Diyarbakır, yıllardır merak edilen ve keşfedilmeyi bekleyen bir şehir"

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, AA muhabirine, kentin ziyaretçi noktasında bayramı çok güzel geçirdiğini söyledi.

        Diyarbakır'da acentelerin, otellerin ve esnafın beklentisinin üzerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirten Baturay, bu bayramın diğerlerine göre daha yoğun olduğunu kaydetti.

        Baturay, ziyaretçilerin kente olan ilgisinden dolayı esnaf ve otel işletmecilerinin yüzünün güldüğünü ifade ederek, şunları aktardı:

        "Doluluklar beklentimizin çok üzerinde. Her şey güzel geçti. Misafirlerin Diyarbakır'da kalış süreleri uzadı. Daha önce kısaydı. Misafirler de bundan çok memnun. Eskiden tur operatörleri misafirlere kısa süreli 4-5 saat Diyarbakır gezisi öneriyorlardı. Şu an misafirler kentte 30 saate yakın kalıyor. 1-2 gece konaklıyorlar. Bu durum esnafa, bize ve en önemlisi de misafirin beklentilerine cevap veriyor. Giden misafirler de kentten memnun kaldıklarını söylüyor."

        Diyarbakır'ın gastronomisi, inanç turizmi ve kültürel varlıklarıyla ön plana çıktığını bildiren Baturay, bundan dolayı ziyaretçilerin kenti tercih ettiğini belirtti.

        Baturay, "Diyarbakır, yıllardır merak edilen ve keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. Kentin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde tarihi yapıları var. Gastronomide de 48 çeşit coğrafi işaretli ürünün olması misafirleri etkiliyor. Diyarbakır, esnafı, otel işletmecisi ve seyahat acentesiyle çifte bayram yaşadı." ifadelerini kullandı.

        - "Misafirlerimiz çok mutlu ve gayet memnun"

        Tur rehberi Erhan Yıldırım da Ankara'dan bölge illerine tanıtım amaçlı gezi düzenlediklerini anlattı.

        Yıldırım, "Diyarbakır, kadim kent. Onlarca medeniyetin bir arada yaşadığı ilde bulunmak çok güzel bir duygu. Huzur, mutluluk ve Dicle Nehri inanılmaz. Misafirlerimiz çok mutlu ve gayet memnun." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Rus Vera Polkovnikova ise Ongözlü Köprü ve kalelerini gezdikleri kentin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Ciğer kebabı çok lezzetli." dedi.

        Hatay'dan gelen Şükran Beyza Zeytun da bayram tatilini değerlendirmek için ilk kez Diyarbakır'a geldiklerinden bahsetti.

        Kenti gezdiklerini aktaran Zeytun, şöyle konuştu:

        "2 günlük turla geldik. Çok iyi karşılandık. İnsanlar çok iyi ve samimi. Ulucami ve müzeleri çok merak ediyorum. Ciğer kebabı yiyeceğim. Çevremdekilerine kentte gelmelerini tavsiye edeceğim. Ongözlü Köprü görülmeye değer. Sosyal medyada paylaşımlarımı gören arkadaşlarım da kenti çok beğendi. Onları da davet ettim."

        Kayseri'den gelen Volkan Şahin ise ilk kez gördüğü Diyarbakır'ı çok beğendiğini ve sevdiğini dile getirdi.

        Diyarbakır'dan sonra Mardin ve Şanlıurfa'ya gideceklerini bildiren Şahin, "Ongözlü Köprü'yü gezdik. Çok güzel ve insanların yaklaşımı çok iyi. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Diyarbakır'ın tarihi yapısı çok zengin. Ciğer kebabı ve tatlı yiyeceğiz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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